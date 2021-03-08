Osayi Samuel: "Daha iyisini yapabilirim"

Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Konyaspor maçının sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Osayi Samuel: 'Daha iyisini yapabilirim'
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08 Mart 2021 21:17
Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı maçta Konyaspor ağlarını sarsan Osayi-Samuel, karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu. Performansını değerlendiren Samuel, "Gol attığım için çok mutluyum. İlk golümdü. Her maçta en iyi şekilde ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Attığım gol özgüven verdi. Daha fazlasını yapabilirim. Daha iyisini göstermek istiyorum." dedi.

İyi oynadıklarını söyleyen Nijeryalı, "Takım olarak iyiydik. Atmış olduğumuz gollerden sonra takım olarak ne kadar çok istediğimizi göstermiş olduk. İkinci golden sonra biraz geri çekildik. Rakip biraz baskı kurdu. Bir sonraki maçta daha iyi bir performansla devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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