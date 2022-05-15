Osayi Samuel, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Fatih Karagümrük maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi Samuel, cezalı duruma düştü
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15 Mayıs 2022 21:25
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gören 24 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe, ligin son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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