Osayi Samuel, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gören 24 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak.
Fenerbahçe, ligin son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gören 24 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak.
Fenerbahçe, ligin son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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