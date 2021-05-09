Osayi-Samuel: "Bu galibiyet özgüvenimizi artırdı"

Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi-Samuel: 'Bu galibiyet özgüvenimizi artırdı'
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09 Mayıs 2021 00:39
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Osayi "Umarım böyle devam ederiz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, tüm takım arkadaşlarım gibi. Bu galibiyet, son iki maç öncesi özgüvenimizi artırdı. Böyle devam etmeliyiz." dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Osayi "Son iki maçımız kaldı. Özellikle bu galibiyetle daha iyi hissediyoruz. Kalan maçları da iyi şekilde kazanacağız. Kendi bildiklerimizi yaparsak, gerisi gelecektir." açıklamasını yaptı.


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