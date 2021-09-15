Osayi Samuel: 'Bizim için test maçı olacak'

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Eintracht Frankfurt maçı öncesinde Vitor Pereira ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. İşte Osayi Samuel'in açıklamaları...



BİZİM İÇİN TEST OLACAK



"Gerçekten çok iyi bir maç olacak. Son 5 maçımızda çok iyi oynadık. Yeni bir hocamız olmasına rağmen iyi performans sergiledik. Bu turnuva bizim için hem bir fırsat, hem de bir test olacak."



HOCAM MAÇ MAÇ GELİŞMEMİ İSTİYOR



"Şahsi olarak gün ve gün gelişiyorum. Hocamız da maç maç gelişmem gerektiğini söylüyor. Son maç iyi oynadım ama 3 puan almalıydık. İyi oyun ve attığım golün benim için özgüven olmasını, gelecek maçta iyi oynamak istiyorum."



"KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAMIZ ÖNEMLİ



"Frankfurt iyi bir takım, iyi oynuyorlar. Bizim kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Rakibi bilmek, analiz etmek önemli ama bizim kendi oyunumuzu oynamamız daha önemli."



