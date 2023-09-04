Osayi-Samuel: "%100 kapasitemle oynayamadım"

Fenerbahçe'ye, Ankaragücü karşısında galibiyeti getiren golü atan Bright Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel: '%100 kapasitemle oynayamadım'
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04 Eylül 2023 00:15
Fenerbahçe'nin, Mke Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Bright Osayi-Samuel maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Bright Osayi-Samuel'in açıklamaları:

"Filenin Sultanları'nı kutlarım. Zor bir maçtı, saha şartları da zorlaştırdı. Kasık bölgemde ağrı vardı, %100 kapasitemle oynayamadım. Gol attığım için ve iyi bir maç çıkarttığım için mutluyum."

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