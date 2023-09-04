Osayi-Samuel: '%100 kapasitemle oynayamadım'

Fenerbahçe'nin, Mke Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Bright Osayi-Samuel maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Bright Osayi-Samuel'in açıklamaları:
"Filenin Sultanları'nı kutlarım. Zor bir maçtı, saha şartları da zorlaştırdı. Kasık bölgemde ağrı vardı, %100 kapasitemle oynayamadım. Gol attığım için ve iyi bir maç çıkarttığım için mutluyum."
İşte Bright Osayi-Samuel'in açıklamaları:
"Filenin Sultanları'nı kutlarım. Zor bir maçtı, saha şartları da zorlaştırdı. Kasık bölgemde ağrı vardı, %100 kapasitemle oynayamadım. Gol attığım için ve iyi bir maç çıkarttığım için mutluyum."