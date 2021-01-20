Osayi için Fenerbahçe'den 750 bin sterlin talep ettiler

Öncelikle, önümüzdeki sezon için anlaşmaya varılan Bright Osayi-Samuel'in gelişini öne çekmeye çalışan sarı lacivertli yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Queens Park Rangers (QPR) ile görüşmelerini sürdürüyor.İngiliz ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel için 750 bin sterlin isterken, bu rakam Fenerbahçe tarafından yüksek bulundu. Halen devam eden görüşmelerde sarı lacivertlilerin elini güçlendiren en büyük koz ise, Osayi'nin bir an önce Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye katılmak istemesi. Her iki kanatta da oynayabilen Nijeryalı futbolcu bu sezon 23 maçta 3 gol, 3 asist üretti.Fenerbahçe'nin 4 yıllık anlaşma yaptığı Bright Osayi-Samuel, Championship takımlarından Quuens Park Rangers'ta forma giyiyor. Nijeryalı, bu sezon 56 kezle Championship'te en fazla çalım atan futbolcu.