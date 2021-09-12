Osayi: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki tek golünü atan Osayi açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Osayi: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2021 19:22
Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki tek golünü atan Osayi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Şans elde etmiştim önceki maçlarda ama bugün gol attım. Bu anlamda mutluyum. Takıma katkı sağladığım için...Biz bugün 2 puan kaybettik. Takım olarak kazanır, kaybederiz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Zorlu bir fikstürümüz var. Yorgunluk da oluyor. Antrenmanlara geri dönüp yeniden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.