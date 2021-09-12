Osayi: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki tek golünü atan Osayi maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Şans elde etmiştim önceki maçlarda ama bugün gol attım. Bu anlamda mutluyum. Takıma katkı sağladığım için...Biz bugün 2 puan kaybettik. Takım olarak kazanır, kaybederiz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Zorlu bir fikstürümüz var. Yorgunluk da oluyor. Antrenmanlara geri dönüp yeniden çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



