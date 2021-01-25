Galatasaray'ın bu sezonki flaş isimlerinden Taylan Antalyalı, Yeni Malatyaspor maçına da damga vurmayı ihmal etmedi.



Sarı-kırmızılı ekibin en çok forma giyen oyuncusu olan Taylan Antalyalı, orta sahada yine farkını ortaya koydu.



Başarılı futbolcu, topla en fazla buluşan (93) ve isabetli pas (74) yapan yıldız oyuncu oldu.



Yüzde 90 pas isabeti yakalayan Taylan, 2 şut pası verdi, sahipsiz 9 top kazandı ve 4 de pas arası yaptı.



