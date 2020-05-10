Örümcek Adam 3 filmi konusu, oyuncu kadrosu

aşrollerinde Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve James Franco gibi usta isimlerin bulunduğu filmin yönetmen koltuğunda ise Sam Raimi oturuyor. Ülkemizde de çok sevilen ve bir kez daha izleyicisinin karşısına çıkacak olan filmin konusu oyuncuları merak ediliyor. Daha önceden filmi izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için Örümcek Adam 3 filmi konusu ne? Örümcek Adam 3 filmi oyuncuları kim? İşte film hakkında merak edilenler…

10 Mayıs 2020 21:51
Örümcek Adam 3 filmi konusu, oyuncu kadrosu
Fantastik ve macera türündeki Örümcek Adam 3 filmi bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve James Franco gibi usta isimlerin rol aldığı filmde Peter Parker nihayet Mary Jane'e (M.J.) duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasındaki dengeyi kurmasını konu alıyor. 2007 yapımı aksiyon dolu filmin konusu ve oyuncuları ise film başlamadan önce en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı. Hafta sonu televizyon ekranlarına gelecek olan filmler vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Buna göre; Örümcek Adam 3 filmi konusu ne? Örümcek Adam 3 filmi oyuncuları kim?
ÖRÜMCEK ADAM 3 FİLMİ KONUSU NE?

Efsanevi Marvel Comics dizisine dayanan Örümcek Adam 3'te, Peter Parker nihayet Mary Jane'e (M.J.) duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasındaki dengeyi kurar. Ancak, ufukta belirmeye başlayan bir fırtına vardır. Peter'ın Örümcek Adam kostümü birden bire değişip siyaha dönüşerek güçlerini pekiştirmeye başlayınca, Peter da değişmeye başlar. Kostümün etkisi altındaki Peter, kibirli ve kendine aşırı güvenli biri olur; en değer verdiği kişileri ihmal etmeye başlar. Bugüne dek en korkulan iki kötü kahraman Kumadam ve Venom benzersiz güçler edinip, intikam ateşiyle yanarken, Peter en büyük savaşını kendi içinde yapmaktadır. Örümcek Adam'ın onu o yapan, onu bir kahraman yapan özelliğini, yani şefkati yeniden keşfetmesi gerekecektir.

ÖRÜMCEK ADAM 3 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tobey Maguire
Kirsten Dunst
James Franco
Thomas Haden Church
Topher Grace
Dylan Baker

ÖRÜMCEK ADAM 3 FİLMİ FRAGMANI İZLE

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