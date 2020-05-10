Örümcek Adam 3 filmi konusu, oyuncu kadrosu

Fantastik ve macera türündeki Örümcek Adam 3 filmi bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve James Franco gibi usta isimlerin rol aldığı filmde Peter Parker nihayet Mary Jane'e (M.J.) duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasındaki dengeyi kurmasını konu alıyor. 2007 yapımı aksiyon dolu filmin konusu ve oyuncuları ise film başlamadan önce en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı. Hafta sonu televizyon ekranlarına gelecek olan filmler vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Buna göre; Örümcek Adam 3 filmi konusu ne? Örümcek Adam 3 filmi oyuncuları kim?Efsanevi Marvel Comics dizisine dayanan Örümcek Adam 3'te, Peter Parker nihayet Mary Jane'e (M.J.) duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasındaki dengeyi kurar. Ancak, ufukta belirmeye başlayan bir fırtına vardır. Peter'ın Örümcek Adam kostümü birden bire değişip siyaha dönüşerek güçlerini pekiştirmeye başlayınca, Peter da değişmeye başlar. Kostümün etkisi altındaki Peter, kibirli ve kendine aşırı güvenli biri olur; en değer verdiği kişileri ihmal etmeye başlar. Bugüne dek en korkulan iki kötü kahraman Kumadam ve Venom benzersiz güçler edinip, intikam ateşiyle yanarken, Peter en büyük savaşını kendi içinde yapmaktadır. Örümcek Adam'ın onu o yapan, onu bir kahraman yapan özelliğini, yani şefkati yeniden keşfetmesi gerekecektir.Tobey MaguireKirsten DunstJames FrancoThomas Haden ChurchTopher GraceDylan Baker