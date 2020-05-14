Orucun kaçıncı günündeyiz? (2020 Ramazan ayı)

Orucun kaçıncı günü olduğuna dair kulaktan kulağa söylenenler bulunuyor. 2020 Ramazanında orucun kaçıncı gün olduğu imsakiyelerde yazmaktadır. "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini" taşıyan bu ayda tutulan orucun kaçıncı gün olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. En doğru şekilde orucun kaçıncı gününde olduğu öğrenilebilir.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır. Ramazan, Kur'an ayıdır, oruç ayıdır.

14 Mayıs 2020 16:36
Orucun kaçıncı günündeyiz? (2020 Ramazan ayı)
Ramazan ayında orucun hangi günü ve bugün orucun kaçıncı günü soruları daima sorulur. Bu ay boyunca tutulan oruçlar oldukça önemlidir ve farzdır. 24 Nisan'da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs'ta tutacaklar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem " Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."

İMSAKİYEYE BAKARAK BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ GÖREBİLİRSİNİZ! TIKLAYIN
Bugün 8 Mayıs 2020 Perşembe günü, Hicri takvimde 14 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. Dolayısı ile bugün orucun 14. günündeyiz. Ramazan ayının bitmesine 16 gün kaldı.



BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, "bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini" taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur'an ayıdır, oruç ayıdır.

ORUCUN VÜCUT SAĞLIĞINA FAYDALARI NELERDİR?

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