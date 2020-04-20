Oruca ne zaman kalkıyoruz 2020 (Ramazan orucu ne zaman)
Bu yıl Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? Peki bugün sahur yapılacak mı? Diyanet İşleri ne açıklama yaptı? İlk iftar ve sahur ne zaman yapılacak? İşte 2020 yılının dini takvimi ve tüm detaylarla sizlerleyiz.
Herkes ne zaman Ramazan 2020 başlangıcı ne zaman olduğunu birbirine sormaya devam ediyor. 2020 Ramazan başlangıç zamanı hangi zaman ve ne zaman olduğunun tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Ramazan hangi gün başlayacak bilgisine rahat ulaşabilmeniz için sayfalarımızda ilgili bilgileri derlemiş durumdayız. Kimler oruç tutamaz, hangi gün oruç tutulacak, ramazan hangi gün başlayacak gibi konular içeren 2020 Ramazan hangi gün başlayacak gelişmelerini buradan takip edebilirsiniz.
24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. 24 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
2020 RAMAZAN BAYRAMI
23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.
24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı
23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi
24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü
26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü
2020 KURBAN BAYRAMI
Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.