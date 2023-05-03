Haber Tarihi: 03 Mayıs 2023 14:08 - Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 14:08

Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? Devamsızlık kalktı mı?

Lise 12. sınıfta eğitimlerini sürdüren öğrenciler devamsızlıktan kalma hususunda gelişmeleri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili olarak son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Özer, açıklamasında "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu" diyerek alınan kararı duyurdu ve 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini açıkladı. İşte 2023 yılı 12. sınıfta devamsızlık durumuyla ilgili gelişmeler...

Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? Devamsızlık kalktı mı?
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12. sınıf öğrencilerinin devam zorunluluğu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında bulundu. CNN TÜRK yayınına katılan Bakan Özer öğrencilerin devam durumlarına ilişkin alınan kararı açıkladı. Peki, 12. Sınıf devamsızlık kalktı mı? İşte son dakika 12. sınıf devamsızlık hakkı haberi.. 

DEVAMSIZLIK KALKTI MI 2023?
Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde: "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız."
YAZIN 1 AYLIK TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK

16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasının satır başları şu şekilde;

"EĞİTİMİN NORMALLEŞMESİ İÇİN BÜYÜK EMEK VERDİK"

"Türkiye'nin daha önce deneyimleyemediği bir depremdi. Eğitim ile ilgili süreçli tüm çalışanlarımızla birlikte yürütmek için gayret sarf ettik. Eğitimin normalleşmesi için büyük emek verdik. Eğitimi normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmek mümkün değildi. Başlangıç aşamasında çadırlarda konteynerlarda okullar kurduk. Çocuklarımızın travmayı atlatması için tüm çabayı sarf ettik. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Valilerimiz sahada.

"OKULLARI NORMALLEŞTİRMEYLE İLGİLİ SÜRECİ TAMAMLADIK"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı.

"EN FAZLA DÖNÜŞ KAHRAMANMARAŞ'TA"


450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü. Öğretmenlerimiz Yemek pişirdi, ekmek üretti. Çadırların tüm organizasyonu öğretmenlerimizde.

"SINAVA GİRMEZSE BİRİNCİ DÖNEM NOTU GEÇERLİ OLACAK"

Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız.,

"16 HAZİRAN'DAN SONRA TELAFİ EĞİTİMLERİNİ YAPACAĞIZ"

Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz.

"SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN DESTEKLEME KURSLARI OLUŞTURDUK"

Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar.

"12. SINIF ÖĞRENCİLERİ DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMAYACAK"

Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız.

Toplumdaki eşitsizliklerin minimize edildiği mekanlardır okullar. Bakan olarak, göreve başladığımda okulları açtım.1 buçuk yıl kapalı kalmıştı. Dijital platform ne kadar mükemmel olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilemez. Okullar açıldığında vaka sayıların arttığına dair bilimsel makale yok.

"16 HAZİRAN'DAN SONRA TELAFİ EĞİTİMLERİ YAPACAĞIZ"

 

16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız."

 
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