Ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıfta kalma var mı? 2023 İlkokul, ortaokul, lise devamsızlıktan kalınır mı?

Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2023 Ortaokul 5-6-7-8.sınıfta kalma var mı? 12. sınıf öğrencilerinin devam zorunluluğu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında bulundu. CNN TÜRK yayınına katılan Bakan Özer öğrencilerin devam durumlarına ilişkin alınan kararı açıkladı. Peki, 12. Sınıf devamsızlık kalktı mı? İşte son dakika 12. sınıf devamsızlık hakkı haberi..Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıfta kalma bulunmuyor. Ortaokulda yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde: "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız."16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasının satır başları şu şekilde;"Türkiye'nin daha önce deneyimleyemediği bir depremdi. Eğitim ile ilgili süreçli tüm çalışanlarımızla birlikte yürütmek için gayret sarf ettik. Eğitimin normalleşmesi için büyük emek verdik. Eğitimi normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmek mümkün değildi. Başlangıç aşamasında çadırlarda konteynerlarda okullar kurduk. Çocuklarımızın travmayı atlatması için tüm çabayı sarf ettik. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Valilerimiz sahada.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı.450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü. Öğretmenlerimiz Yemek pişirdi, ekmek üretti. Çadırların tüm organizasyonu öğretmenlerimizde.Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız.,Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz.Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar.Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız.Toplumdaki eşitsizliklerin minimize edildiği mekanlardır okullar. Bakan olarak, göreve başladığımda okulları açtım.1 buçuk yıl kapalı kalmıştı. Dijital platform ne kadar mükemmel olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilemez. Okullar açıldığında vaka sayıların arttığına dair bilimsel makale yok.16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız."