Ortaköy'de seçim zirvesi

Galatasaray'da seçim listelerinin teslim edilmesine iki gün kala sıcak saatler yaşandı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ev sahipliğinde sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri buluştu.



Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'in haberine göre; Aysal'ın sahibi olduğu Les Ottomans Hotel'de organize edilen yemeğe İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, Refik Arkan, İrfan Aktar, Sedat Doğan, Ahmet Özdoğan, Ümit Özdemir, Adnan Öztürk, Fidel Berber ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas katıldı.



Sürpriz zirvede seçim ve G.Saray'ın sorunları masaya yatırıldı. Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas'a "Galatasaray'ın menfaatleri için birleşin" çağrısı yapıldı. Elmas, "Bu iş için tam 9 aydır yoğun bir çalışma gerçekleştirdim. Konuyu ekibimle konuşmam gerekiyor" diyerek bu fikre sıcak bakmazken, toplantıdan erken ayrıldı



Eşref Hamamcıoğlu ise "Ben her türlü birleşmeye hazırım" ifadesini kullandı. Diğer adaylar Metin Öztürk, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir ise toplantıya davet edilmedi.



AĞIR İSİMLERDEN 2 KRİTİK ÇAĞRI



Aysal'ın ev sahipliğindeki toplantıda camianın önde gelen isimleri, Hamamcıoğlu ve Elmas'a şu iki öneride bulundu:



1-Birleşin ve bu zor durumda Galatasaray'ı yönetin. Bir yıl sonra ise seçime gidin.



2-Galatasaray'ın ekonomik sıkıntılarına her türlü desteği dışarıdan veririz.



