Orta sahanın tek patronu Gbamin

Trabzonspor'un Sivasspor maçında en etkili isimlerinden biri Gbamin idi...



Zorlu karşılaşmada 95 kez topla buluşan Fildişi Sahilli 6 numara, yüzde 88'lik oranla 68 isabetli pas attı ve girdiği 13 ikili mücadelenin 6'sını da kazandı.





27 yaşındaki oyuncu, iki hava topu mücadelesinde de rakiplerine üstünlük sağlarken, 4 kez de top çalma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ