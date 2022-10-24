Orta sahanın tek patronu Gbamin

Trabzonspor'un Fildişili orta sahası Gbamin, Sivasspor maçında performansıyla parladı. .

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Orta sahanın tek patronu Gbamin
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24 Ekim 2022 09:28
Trabzonspor'un Sivasspor maçında en etkili isimlerinden biri Gbamin idi...

Zorlu karşılaşmada 95 kez topla buluşan Fildişi Sahilli 6 numara, yüzde 88'lik oranla 68 isabetli pas attı ve girdiği 13 ikili mücadelenin 6'sını da kazandı. 


27 yaşındaki oyuncu, iki hava topu mücadelesinde de rakiplerine üstünlük sağlarken, 4 kez de top çalma başarısı gösterdi.
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