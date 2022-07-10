Orta sahada yük Sergio Oliveira'da

ELEŞTİRİDEN ÇEKİNMİYOR

Galatasaray, Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak orta sahaya ilk takviyesini gerçekleştirmişti. Teknik direktör Okan Buruk, ona çok güveniyor.30 yaşındaki futbolcu duran topları kullanmayı seven bir isim. Korner ve serbest vuruşlarda kariyeri boyunca sorumluluk aldı. Galatasaray'da da bu durum değişmeyecek.Savunmada da top kazanan bir yapısı olan futbolcu, kendisi koşmaktan çok topu koşturuyor. Kazandığı topları ileriye doğru isabetli şekilde oynuyor ve oyunu hızlandırıyor. Sergio Oliveira, kendi takım arkadaşlarını da saha içinde uyaran bir isim. Eleştiri yapmaktan kesinlikle çekinmiyor.Skora katkı yapma becerisi de oldukça yüksek. Galatasaray geçen sezon skor anlamında orta sahasından katkı alamamıştı. Ancak Oliveira sonrasında bu durum değişecek gibi gözüküyor. Okan Buruk, Portekizli yıldıza büyük sorumluluklar verecek.