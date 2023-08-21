Orta saha transferinde Fenerbahçe'den sürpriz hamle

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Brentford'da forma giyen Josh Dasilva'nın şartlarını sordu. 24 yaşındaki İngiliz futbolcu için resmi teklifin an meselesi olduğu bildirildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Orta saha transferinde Fenerbahçe'den sürpriz hamle
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21 Ağustos 2023 08:40
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 08:50
Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'de Brentford formasını giyen Josh Dasilva'nın menajerine durumunu sordu.

Fenerbahçe bu bölge için Milan'ın Bosna Hersek'li yıldızı Rade Krunic için de temaslarını sürdürüyordu. Ancak Krunic'de süreç uzayınca riske girmek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar alternatif bir isim olarak Dasilva ile de ilgileniyor.

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Fenerbahçeli kurmaylar Josh Dasilva'nın şartlarını öğrenmelerinin ardından kulübene resmi teklif yapacaklar. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Josh Dasilva'nın kulübü ile 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması fiyatını ciddi anlamda azaltacak gibi duruyor. Merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyen 24 yaşındaki Dasilva, 16 kez İngiltere alt yaş kategorilerinde forma giymiş bir isim durumunda. 



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