Orta koridor şampiyonlarına darbe: Cassiopeia, Kassadin, Brand ve daha fazlası

PBE'ye gelen güncelleme ile orta koridor şampiyonlarına büyük bir darbe geldi. Cassiopeia ve Kassadin başta olmak üzere şampiyonlara nerf geldi.



Riot Games denge yamalarına devam ediyor. Daha önceki yamalarında nişancı şampiyonlara odaklanan Riot Games, yeni güncelleme ile beraber rotasını orta koridora çevirdi. Orta koridorun sık tercih edilen şampiyonlarından olan Cassiopeia ve Kassadin'in yetenek ve bekleme sürelerine nerf geldi.



Son yamalarında özellikle koridorlarında çok fazla tercih edilen "meta şampiyonları" olarak adlandırılan şampiyonlara odaklanan Riot, bu şampiyonların güçlerini teker teker azaltmaya devam ediyor. Cassiopeia'ya yapılan değişiklikler tamamen hasarına ve bekleme süresine odaklı oldu. Şampiyonun W yeteneğinin hasarı ve bekleme süresi nerf'lendi.



Kassadin



Kassadin'e yapılan değişiklik ise yeteneklerinden ziyade şampiyonun zırhına oldu. Orta koridorda şu sıralar hem saldırı gücü hem de yetenek gücü şampiyonlarına karşı çok güçlü olan Kassadin, bu güncellemeyle beraber saldırı gücü şampiyonlarına karşı artık daha savunmasız olacak. Özellikle profesyonel arenada yapılacak Kassadin tercihlerine cevap olarak çok sık saldırı gücü taşıyıcılarını görebiliriz.





Brand



Brand üzerinde yapılan değişiklikler de en az Cassiopeia kadar önemli. Şampiyonun pasifinin verdiği sağlık hasarı %4'ten %3'e düşürüldü. Aslında bu çok fazla sağlınız olmadığı sürece o kadar da önemli değil. Ancak bu değişiklik Brand'in çok fazla hasar görmesine neden olabilir.



Galio



Galio'nun nerf paketi de hala PBE'de. Büyü hasarı azaltma, Kasırga yeteneğinin temel hasarı azaltma gibi bazı nerf'ler hala PBE'de ve oyuna yansıtılmadı. Ayrıca yeteneğin mana bedeli de arttırıldı. Artık Kasırga spam'layan Galio'lardan kurtulacağız.



Tüm bu değişikliklerin ve daha fazlasının önümüzdeki hafta Yama 9.2 ile gelmesi gerekiyor. Ayrıca bu değişiklikler oyuna yansıtılırken daha da fazla olabileceğinden bahsediliyor. Muhtemelen 9.2 yamasıyla beraber meta'da da bazı değişiklikler olacak. (Playerbros)



