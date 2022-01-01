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Orta Doğu ve Afrika, Fas'ın arkasında

Fas Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi, Orta Doğu ve Afrika ülkelerini de heyecanlandırdı.

Orta Doğu ve Afrika, Fas'ın arkasında
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek, "sürprizlere imza atan" Fas Milli Takımı'nın Afrika ve Orta Doğu halklarının desteğini kazandığını bildirdi.

FIFA, resmi sitesinden yayımladığı bir haberde aralarında Fas'ın da bulunduğu, Dünya Kupası'nda diğer ülkelerin sempatisini kazanan milli takımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fas'ın Dünya Kupası'nda bir basamaktan diğerine yükselmesinin, Afrika kıtası ve Orta Doğu halklarını heyecanlandırdığına işaret edilen haberde, bu başarıların da söz konusu coğrafyalarda Fas'ın tam şekilde desteklenmesi sonucunu doğurduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda kimsenin beklemediği sürprizlere imza atan Fas Milli Takımı'nın şansına olan inancın arttığı vurgulandı.

Fas Milli Takımı, Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 10 Aralık'taki karşılaşmada, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselmişti.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında yarın karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, Fransa ile Fas'ın Dünya Kupası'ndaki ilk buluşması olacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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