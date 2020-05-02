Orta Direk Şaban nerede çekildi, oyuncuları

Başrollerinde Kemal Sunal, Bahar Öztan, Yalçın Tülpar'ın yer aldığı Ortadirek Şaban filminde, Şaban adındaki kendi halinde bir gencin umutsuz aşkı anlatılıyor. Orta Direk Şaban filmi Üsküdar'ın Salacak semtinde çekildi. İşte filmle ilgili diğer dikkat çekici bilgiler

02 Mayıs 2020 15:47
Orta Direk Şaban nerede çekildi, oyuncuları
Ortadirek Şaban, 1984 yapımı komedi filmidir. Yapımın senaryosunu Osman F. Seden kaleme aldı. Bahar'a aşık olan Şaban, bu aşkı imkansız hale getiren Erkan'ı yenmek, Bahar'ı elde etmek için her yolu dener. İstanbul Yeşilköy'de çekilen Ortadirek Şaban fragmanı...Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...
ORTA DİREK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ

Orta Direk Şaban filmi Üsküdar'ın Salacak semtinde çekildi.

Orta Direk Şaban filminde her spor dalında birinci olan Erkan'ın kullandığı araba, Orta Direk'in yani Kemal Sunal'ın kendi arabasıdır. 34 KS 401. Bu BMW'yi Kemal Sunal'ın başka filmlerinde de görürüz.

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Şaban'ın sevdiği kadın için her zorluğa göğüs gerdiğini ekrana yansıtan Ortadirek Şaban filminde, Şaban'ın Bahar karşısında bir de yakışıklı ve başarılı bir rakibi vardır. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ortadirek Şaban'ın oyuncuları arasında:Kemal Sunal, Bahar Öztan, Yalçın Tülpar, Ergun Köknar, Yavuzer Çetinkaya, Reha Yurdakul, Renan Fosforoğlu, Memduh Ün, Oktar Durukan, Coşkun Göğen, Sırrı Elitaş, Mehmet Uğur, Tahsin Koray, Celal Yonat, Fatih Özses, Dinçer Çekmez,Hüseyin Kutman, Baykal Kent, Hayri Caner, Ekrem Dümer, Hikmet Karagöz isimler yer alıyor.



ORTADİREK ŞABAN KONUSU

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan, ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla üniversitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi Ortadirek Şaban'dır.

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