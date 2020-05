Orta Direk Şaban filmi Erkan kimdir, oyuncular

BURAYA TIKLAYARAK ORTA DİREK ŞABAN FİLMİNİ İZLEYEBİLİRSİNİZ

Ortadirek Şaban, 1984 yapımı komedi filmidir. Yapımın senaryosunu Osman F. Seden kaleme aldı. Bahar'a aşık olan Şaban, bu aşkı imkansız hale getiren Erkan'ı yenmek, Bahar'ı elde etmek için her yolu dener. İstanbul Yeşilköy'de çekilen Ortadirek Şaban fragmanı...Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...Orta Direk Şaban filmi Üsküdar'ın Salacak semtinde çekildi.Orta Direk Şaban filminde her spor dalında birinci olan Erkan'ın kullandığı araba, Orta Direk'in yani Kemal Sunal'ın kendi arabasıdır. 34 KS 401. Bu BMW'yi Kemal Sunal'ın başka filmlerinde de görürüz.Şaban'ın sevdiği kadın için her zorluğa göğüs gerdiğini ekrana yansıtan Ortadirek Şaban filminde, Şaban'ın Bahar karşısında bir de yakışıklı ve başarılı bir rakibi vardır. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ortadirek Şaban'ın oyuncuları arasında:Kemal Sunal, Bahar Öztan, Yalçın Tülpar, Ergun Köknar, Yavuzer Çetinkaya, Reha Yurdakul, Renan Fosforoğlu, Memduh Ün, Oktar Durukan, Coşkun Göğen, Sırrı Elitaş, Mehmet Uğur, Tahsin Koray, Celal Yonat, Fatih Özses, Dinçer Çekmez,Hüseyin Kutman, Baykal Kent, Hayri Caner, Ekrem Dümer, Hikmet Karagöz isimler yer alıyor.Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan, ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla üniversitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi Ortadirek Şaban'dır.