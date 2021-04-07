Orta Afrika Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dounda görevden alındı

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Gençlik ve Spor Bakanı Regis Lionel Privet Dounda'nın, yolsuzluk suçlamasıyla görevine son verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Orta Afrika Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dounda görevden alındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2021 15:40
Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Gençlik ve Spor Bakanı Regis Lionel Privet Dounda, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı.

OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera imzalı kararnamede, araştırmalar sonucunda, Kamerunlu bir petrol şirketiyle yolsuzluk yapması nedeniyle Dounda'nın görevden alındığı bildirildi.

Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi (MLPC) Partisi'nden gelen Dounda'nın görevden alınmasıyla, Başbakan Firmin Ngrebada'nın Gençlik ve Spor Bakanlığına yeni bir isim ataması bekleniyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.