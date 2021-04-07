Orta Afrika Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dounda görevden alındı

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Gençlik ve Spor Bakanı Regis Lionel Privet Dounda, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı.
OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera imzalı kararnamede, araştırmalar sonucunda, Kamerunlu bir petrol şirketiyle yolsuzluk yapması nedeniyle Dounda'nın görevden alındığı bildirildi.
Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi (MLPC) Partisi'nden gelen Dounda'nın görevden alınmasıyla, Başbakan Firmin Ngrebada'nın Gençlik ve Spor Bakanlığına yeni bir isim ataması bekleniyor.
OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera imzalı kararnamede, araştırmalar sonucunda, Kamerunlu bir petrol şirketiyle yolsuzluk yapması nedeniyle Dounda'nın görevden alındığı bildirildi.
Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi (MLPC) Partisi'nden gelen Dounda'nın görevden alınmasıyla, Başbakan Firmin Ngrebada'nın Gençlik ve Spor Bakanlığına yeni bir isim ataması bekleniyor.