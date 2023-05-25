Orsic'te kiralama formülü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Southampton forması giyen Hırvat yıldız Mislav Orsic ile görüşmelerini sürdürüyor.
İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından sezon içerisinde değerlendirmediği oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ancak burada Trabzonspor'un yaptığı kiralık formülünün ise şu ana kadar kabul görmediği belirtildi. Ada ekibi oyuncuyu kiralamak değil satmak isterken Trabzonspor ise satın alma opsiyonu içeren yeni bir kiralama formülü teklif edecek.
Bu arada birçok külübün 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmesi sebebiyle Trabzonspor, Hırvat teknik adamı Bjelica'yı bir koz olarak kullanarak bir adım öne geçmek istiyor. Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in eski oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini yazdı.
İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından sezon içerisinde değerlendirmediği oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ancak burada Trabzonspor'un yaptığı kiralık formülünün ise şu ana kadar kabul görmediği belirtildi. Ada ekibi oyuncuyu kiralamak değil satmak isterken Trabzonspor ise satın alma opsiyonu içeren yeni bir kiralama formülü teklif edecek.
Bu arada birçok külübün 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmesi sebebiyle Trabzonspor, Hırvat teknik adamı Bjelica'yı bir koz olarak kullanarak bir adım öne geçmek istiyor. Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in eski oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini yazdı.