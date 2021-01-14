Ormanspor'un rakibi A3 Basket Umea, gruptan çekildi

İsveç'in A3 Basket Umea takımı, OGM Ormanspor'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gruptan çekildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ormanspor'un rakibi A3 Basket Umea, gruptan çekildi
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14 Ocak 2021 20:03
 İsveç'in A3 Basket Umea takımı, OGM Ormanspor'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gruptan çekildiğini duyurdu.

OGM Ormanspor kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızın ev sahipliği yapacağı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B grubu'nda yer alan İsveç ekibi A3 Basket Umea, takımda yaşanan Kovid-19 vakaları sebebiyle gruptan çekilme kararı aldı. Grubumuzdaki maçlar 3 takım arasında oynanacaktır. İsveç ekibine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.



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