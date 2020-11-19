Ormanspor'da bir basketbolcunun daha testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden OGM Ormanspor'un bir oyuncusu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ormanspor'da bir basketbolcunun daha testi pozitif çıktı
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19 Kasım 2020 22:43
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden OGM Ormanspor'un bir oyuncusu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce üç sporcunun testinin pozitif çıktığı, yeni vakayla toplam 4 basketbolcunun Kovid-19 hastalığına yakalandığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan sporcunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı. 



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