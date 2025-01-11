Ormanspor zorlu mücadelede Emlak Konut karşısında galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Emlak Konut'u 79-72 mağlup etti. Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Murat Ciner, Ömer Sarı, Buğra Çağatay Savaş
Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 11, Macaulay 19, Parks 10, Gueye 10, Gamze Takmaz, İnci Güçlü, Ceren Akpınar 5
OGM Ormanspor: Epoupa 4, Manolya Kurtulmuş 13, Aokuso 22, Burke 16, Berger 19, Duygu Özen 5, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz
1. Periyot: 17-27
Devre: 36-37
3. Periyot: 57-57
Hakemler: Murat Ciner, Ömer Sarı, Buğra Çağatay Savaş
Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 11, Macaulay 19, Parks 10, Gueye 10, Gamze Takmaz, İnci Güçlü, Ceren Akpınar 5
OGM Ormanspor: Epoupa 4, Manolya Kurtulmuş 13, Aokuso 22, Burke 16, Berger 19, Duygu Özen 5, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz
1. Periyot: 17-27
Devre: 36-37
3. Periyot: 57-57