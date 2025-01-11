Ormanspor zorlu mücadelede Emlak Konut karşısında galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Emlak Konut'u 79-72 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Ormanspor zorlu mücadelede Emlak Konut karşısında galip
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11 Ocak 2025 17:32
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Emlak Konut'u 79-72 mağlup etti.  Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Murat Ciner, Ömer Sarı, Buğra Çağatay Savaş

Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 11, Macaulay 19, Parks 10, Gueye 10, Gamze Takmaz, İnci Güçlü, Ceren Akpınar 5

OGM Ormanspor: Epoupa 4, Manolya Kurtulmuş 13, Aokuso 22, Burke 16, Berger 19, Duygu Özen 5, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz

1. Periyot: 17-27

Devre: 36-37

3. Periyot: 57-57

 

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