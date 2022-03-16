Ormanspor, zorlu deplasmandan çıkmayı başardı

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme mücadelesinde OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ormanspor, zorlu deplasmandan çıkmayı başardı
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16 Mart 2022 17:51
Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 88-81 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Mehmet Onur Sönmez, İzel Deniz Pehlivan

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 14, White 9, Dikaioulaku 20, Derin Yaya 14, Prince 24, Ecem Kazar, Kübra Erat, Melike Tuğba Oral

OGM Ormanspor: Robinson 13, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 26, Damla Gezgin 6, Lucet 11, Gökşen Fitik 9, Meltem Avcı 7, Nazlı Bircan Gökdemir

1. Periyot: 23-24

Devre: 43-45

3. Periyot: 71-68

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