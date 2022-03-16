Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 88-81 yendi.
Ormanspor, zorlu deplasmandan çıkmayı başardı
Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme mücadelesinde OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
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16 Mart 2022 17:51
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