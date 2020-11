Ormanspor, deplasmanda Gaziantep'i devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 87-76 yendi.



Salon: Şahinbey



Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Can Mavisu



Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Jaiteh 14, Simpson 7, Tomas 12, Can Uğur Öğüt 16, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 4, Muhammed Doğan Şenli 4



OGM Ormanspor: Holloway 14, Kikanovic 21, Kidd 15, Hardy 10, Cevher Özer 14, Hagins 13, Efe Ergi Tırpancı, Erol Can Çinko, Tuna Han Dikmen, Kadir Bayram



1. Periyot: 22-22



Devre: 41-45



3. Periyot: 55-68