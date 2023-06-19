Ormanspor Basketbol Takımı Mert Oktay ile devam edecek

OGM Ormanspor Kadın Basketbol ve Erkek Basketbol Takımları, başantrenörleriyle devam edeceklerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ormanspor Basketbol Takımı Mert Oktay ile devam edecek
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19 Haziran 2023 21:34
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi OGM Ormanspor, başatrenör Mert Oktay ile devam edeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mert Oktay'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı aktarıldı.

ERKEK BASKETTE DE DEVAM

Öte yandan Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden erkek takımın başantrenörü Volkan Karaçam'la da devam edileceği kaydedildi.

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