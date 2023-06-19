Ormanspor Basketbol Takımı Mert Oktay ile devam edecek

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi OGM Ormanspor, başatrenör Mert Oktay ile devam edeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mert Oktay'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı aktarıldı.
ERKEK BASKETTE DE DEVAM
Öte yandan Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden erkek takımın başantrenörü Volkan Karaçam'la da devam edileceği kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mert Oktay'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı aktarıldı.
ERKEK BASKETTE DE DEVAM
Öte yandan Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden erkek takımın başantrenörü Volkan Karaçam'la da devam edileceği kaydedildi.
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