Ormanspor Basketbol Takımı Mert Oktay ile devam edecek

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi OGM Ormanspor, başatrenör Mert Oktay ile devam edeceğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Mert Oktay'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı aktarıldı.



ERKEK BASKETTE DE DEVAM



Öte yandan Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden erkek takımın başantrenörü Volkan Karaçam'la da devam edileceği kaydedildi.





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