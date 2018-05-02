Orman'dan Güneş'e telefon; 'Sana inancımız tam'

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2-0'lıkyenilgisinin ardından yaptığı açıklamalar, bazı çevreler tarafından "Görevinden ayrılacak" şeklinde yorumlanan teknik direktör Şenol Güneş için başkan Fikret Orman devreye girdi.Derbi sonrası kızıyla birlikte kısa bir tatile çıkan Orman'ın, tecrübeli hocayı telefonla arayarak, "Seninle daha yapacak çok işimiz ve kazanacağımız çok kupa var. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Moralini sakın bozma. Bizim sana olan inancımız ve güvenimiz tam" dediği öğrenildi.Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de Şenol Güneş'e sahip çıktı. Camiada herkesin F.Bahçe ile oynanan kupa maçında yaşananlar ve şampiyonluk yarışında geriye düşmeleri nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğunu belirten Çebi, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş görevinin başında. İki yıl üst üste şampiyonluğa ulaşmış bir kulüp olarak hocamızla devam etme düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 3 sezonda çok önemli başarılar elde etti. Takımının başında toplam 150 resmi maça çıkan Güneş, 89 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 36 beraberlik aldı. Siyahbeyazlıları iki kez üst üste lig şampiyonluğuna taşıdı ve kulübü tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde son 16'ya çıkardı.