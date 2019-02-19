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Orman: "Galatasaray derbisi için başvuracağız"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray ile oynayacakları derbi ile ilgili açıklama yaptı. İşte Fikret Orman'ın o sözleri...

Kaynak: Sporx.com
Orman: 'Galatasaray derbisi için başvuracağız'
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19 Şubat 2019 12:02
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması için harekete geçtiklerini açıkladı.

Beşiktaş'ın Shinji Kagawa'yı transfer etmesinin ardından Japonya'da Süper Lig'e olan ilgili ciddi şekildearttı. Hatta Yuto Nagatomo'lu Galatasaray ile Shinji Kagawa'lı Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbi maçı Japonya'da şimdiden konuşulmaya başlandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin gündüz, Japonya'ya uygun bir saatte yayınlanması için Japonya Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon Euro'ya yakın para teklif edildiği ise flaş bir gelişme olarak gündem oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise Galatasaray - Beşiktaş derbisinin saati için ilk kez konuştu. Fikret Orman, "TFF'ye Galatasaray - Beşiktaş maçının erken saatte oynanması için sözlü başvurumuz oldu. Yazılı da olacak. TFF nasıl bir karar verir bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

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