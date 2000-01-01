"Orlando'da GM'ler arasında 'büyük ayartmalar' dönecek" iddiası!

NBA sezonu Disney bubble ortamında yeniden başladığında, herkesin birbiri arasında "üst düzeyde ayartma" yapmasının ön görüldüğü açıklandı.



2019-20 NBA sezonu yeniden başladığında, Walt Disney World balonunda neler olacağına dair pek kesin bir şey bulunmuyor. Ancak birçok yöneticinin, "ayartma" yapılacağına dair büyük inançları bulunuyor.



The Athletic'den Ethan Strauss, sezonun yeniden başlamasının potansiyel sonuçlarını araştırdı ve 22 takımın 30 Temmuz'da sezona başladığında, birçok hamlenin yapılacağı ve kararların verileceğini gördü.



Bir NBA çalışanının, Strauss'a "Orlando'da tamperpalooza (ayartma ifadesinin ingilizcesi olan tampering'in üst düzeyde gerçekleşeceğini açıklayan bir kalıp) olacak! Bu kesin." dediği açıklandı.



GM'LERİN KAYNAŞMASI İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS!



Birçok genel menajerin sezon yeniden başladığında bubble'da bulunması bekleniyor ve bu fırsatı sadece takımlarını temsil etme aracı olarak değil, aynı zamanda muadilleriyle muhtemel anlaşmaları ortaya koymak için de kullanacakları düşünülüyor.



Bubble'da düzenlenecek sezonun, bir playoff sıralaması için zorlu bir şekilde mücadele edecek takımların yöneticileri için bile, diğer yöneticilerle ilişkiler kurma, bir güven oluşturma ve bir anlaşma yapılması gerektiğinde tekrar bağlantı kurabilmesi için benzersiz bir şans olacağı düşünülüyor.



GM'ler üç otele dağıtılacaklar ve gerek normal şekilde, gerek ise takaslar ve benzeri işlemler hakkında konuşmaları için birçok fırsat doğmuş olacak.



