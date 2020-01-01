"Orlando Magic, Zach LaVine'e bakabilir" iddiası!

Orlando Magic'in Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'i takas edebileceği iddia edildi.



Magic, bu ayın sonunda NBA'in sezona devam edeceği bubble'a dahil olanlar arasında olsa da, çok derine gitmeleri konusunda pek bir iyimserlik bulunmuyor. Doğu'da sekizinci sırada ve .500'ün altında olmalarından ötürü, kimse kendilerinden çok büyük bir şey beklemiyor.



Bleacher Report'dan Zach Buckley'e göre, LaVine'in alınması, Orlando'yu Doğu Konferansı yarışmacıları arasında "bir sonraki seviyeye" sokmak için yeterli olabilir ve Bulls da bir değişiklik yapmaya karar verirse, kendisini müsait konumuna sokabilir:



"Bulls, LaVine olmadan daha iyi olduklarına karar verirlerse, zayıf taraflarını gözden kaçırmaya istekli olacak kadar skor üretimine ihtiyaç duyan bir takım bulmaları gerekir. Magic, bu sezonun başlarında 30 yaşındaki orta mesafe uzmanı DeMar DeRozan'ı incelemişti. Eğer LaVine'in parlayan maç başı sayı miktarına (şu an 25.5 olan) kilitlenecekse, o takım bu olacaktır. Ve kim bilir, belki de şutörlüğü ve yaratıcılığı, bu grubu bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Orlando zaten ilk 10'a giren bir savunmaya sahip ve Jonathan Isaac bu noktada büyük potansiyelini fark ettiğinde, bu sıralama tırmanmaya devam edebilir."



Bu sezon LaVine, Bulls ile maç başına ortalama 25.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4.2 asistle oynuyordu.



