Orlando Magic, arenaya 4 bin seyirci alacak!

Orlando Magic yaptığı açıklamada, sosyal mesafeye ve diğer sağlık protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalarak normal sezon maçları için, tribünlerde 4 bin taraftar bulundurmayı planladığını duyurdu.



Takımın bu 4 bin kişi miktarına, hazırlık maçları döneminde Magic organizasyonunun aile üyeleri dışında hiçbir seyirci için izin vermeyerek ve sonrasında ilk beş normal sezon iç saha maçında, daha ufak topluluklara izin vererek ulaşacağı kaydedildi.



Magic CEO'su Alex Martins, "Oyunumuza bağlı herkesin sağlığı ve güvenliği, en önemli öncelik olacak. Amacımız, Amway Center'a dönüş için kapsamlı güvenlik önlemlerinin alındığı konusunda herkesin rahat hissetmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.



Şimdilik maksimum 4 bin seyirci, 22 Aralık'ta başlayacak olan sezon için NBA'de bir takımın bildirdiği en yüksek miktar oldu. Birçok takım sezona seyirciler olmadan başlayacaklarını söylemiş; Cleveland ve Utah gibi takımlar ise, seyirci kapasitesini sırayla 300 ve 1500 miktarında tutacaklarını açıklamışlardı.



NAKİT PARA KULLANILMAYACAK



Yüz maskelerinin Orlando'daki Amway Center'da zorunlu olacağı, seyircilerin varış öncesinde belirti ve maruz kalma anketini doldurmaları ve sahaya yakın olanların ise teste tabi tutulması gerektiği bildirildi. Magic ayrıca çok özel durumlar haricinde binaya çanta sokulmasına da izin vermeyecek.



Ekip, insan yoğunluğu olan bölgelerde de "derin ve sürekli temizlik" yapılacağını söyledi. Arenanın her yerine el dezenfektanı istasyonları eklendiği, hava filtrelerinin geliştirildiği ve yürüyen merdivenler gibi bazı alanlara, bakterilere karşı ultraviyole aydınlatma eklendiği belirtildi.



Magic'in ayrıca, virüse maruz kalma ve bulaşma potansiyelini daha da sınırlandırmak için, arenada nakit para kullanılmayan bir ortama geçeceği de eklendi.



