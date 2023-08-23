Serbest oyuncu Mac McClung, Orlando Magic ile kısmen garantili anlaşma imzaladı.
2023 Smaç Yarışmasını kazanmış olan McClung, NBA'de Philadelphia 76ers ile iki maçta forma giymişti.
Geçtiğimiz sezon G League'de çıktığı 31 maçta ise McClung, ortalama 26,8 dakika sahada kalarak 19,8 sayı, 2,7 ribaund ve 4,9 asist istatistikleri yakalamıştı.
2023 Smaç Yarışmasını kazanmış olan McClung, NBA'de Philadelphia 76ers ile iki maçta forma giymişti.
Geçtiğimiz sezon G League'de çıktığı 31 maçta ise McClung, ortalama 26,8 dakika sahada kalarak 19,8 sayı, 2,7 ribaund ve 4,9 asist istatistikleri yakalamıştı.