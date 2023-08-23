Orlando, Mac McClung'ı kadrosuna kattı

Serbest oyuncu Mac McClung, Orlando Magic ile kısmen garantili anlaşma imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Orlando, Mac McClung'ı kadrosuna kattı
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23 Ağustos 2023 10:35
Serbest oyuncu Mac McClung, Orlando Magic ile kısmen garantili anlaşma imzaladı.

2023 Smaç Yarışmasını kazanmış olan McClung, NBA'de Philadelphia 76ers ile iki maçta forma giymişti.

Geçtiğimiz sezon G League'de çıktığı 31 maçta ise McClung, ortalama 26,8 dakika sahada kalarak 19,8 sayı, 2,7 ribaund ve 4,9 asist istatistikleri yakalamıştı.

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