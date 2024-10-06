Orlando Magic'in, Paolo Banchero, Anthony Black ve Jett Howard'ın kontratlarındaki 2025-26 sezonu için bulunan takım opsiyonunu kullamaya karar verdiği bildirildi.



Magic ekibi Black, Howard ve Banchero'nun kontratlarının üçüncü yılında yer alan takım opsiyonlarını kullanarak, bu üçlüyü kadroda tutma kararı aldı.



Banchero önceki sezon Orlando ile 80 maçta oynamış ve ortalama 35 dakika sahada kalarak 22.6 sayı, 6.9 ribaund ve 5.4 asist ile oynamıştı.



Black, çaylak sezonunda oynadığı 69 maçta ortalama 16.9 dakika sahada kalmış, 4.6 sayı, 2.0 ribaund ve 1.3 asist katkılarında bulununmasının yanı sıra, üç sayılık atışlarda %39.4 isabet oranı yakalamıştı.



Son olarak Howard ise aynı şekilde çaylak sezonunda 18 maçta forma giyerek, karşılaşma başına 3.7 dakika oynamış ve 1.6 sayı kaydetmişti. Ayrıca G League'de Osceola ekibiyle 29 maça çıkan Howard, burada 18.5 sayı ve 3.8 ribaund ile oynamıştı.



