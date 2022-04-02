Orkun oynadı, Feyenoord kazandı

Hollanda Ligi'nde Feyenoord, kendi sahasında Willem II'yi ağırladı.



Ligin 28. haftasında oynanan karşılaşmayı Feyenoord 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Luis Sinisterra ve 90. dakikada Bryan Linssen kaydetti.



Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Feyenoord, 58 puana yükseldi. Willem II ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında ,Feyenoord kendi sahasında Feyenoord, Heracles ile deplasmanda karşılaşacak. Willem II ise Go Ahead ile deplasmanına gidecek.





İLGİLİ VİDEO