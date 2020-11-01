Orkun Kökçü'nün takımı 90+4'te zafere uçtu

Hollanda Eredivisie'nin 7. hafta mücadelesinde FC Emmen ile Feyenoord, De Oude Meerdijk'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan 3-2'lik skorla Feyenoord oldu.



Mücadelede Emmen'in golleri; 5. dakikada Anco Jansen'in penaltı vuruşu ve 42. dakikada Michael de Leeuw'dan geldi. Feyenoord'un golleri ise 40. dakikada Mark Diemers ve 45+3'te Jens Toornstra ve 90+4'te Naoufal Bannis'den geldi.



Karşılaşmada Anco Jansen 36. dakikada kırmızı kart görerek Emmen'i sahada 10 kişi bıraktı.



Milli oyuncumuz Orkun Kökçü, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte, Feyenoord ise 15 puana yükseldi. Emmen ise puanını 3'te kaldı.



FC Emmen, Eredivisie'nin 8. haftasında Vitesse'ye konuk olacak. Feyenoord ise aynı haftada sahasında Groningen ile karşılaşacak.



