Orkun Kökçü: "Yeniden Milli Takım'da olmak isterim"

Orkun Kökçü 0-0 berabere kaldığımız Sırbistan maçının ardından konuştu.

Orkun Kökçü: 'Yeniden Milli Takım'da olmak isterim'
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06 Eylül 2020 23:53
Milli Takımımızın Sırbistan ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından kadroya ilk kez çağrılan Orkun Kökçü açıklamada bulundu.

Orkun Milli takımda olmanın gurur verici olduğunu söyleyerken yeniden çağrılmak istediğini belirtti.

Genç oyuncunun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçıma çıktım. Daha iyi olabilirdim. Biraz süre lazım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikteydim. Milli formayı giymek gurur verici bir şey. Biraz zaman lazım. Hocam inşallah önümüzdeki ay yine beni milli takıma çağırır. Galip gelmek istiyorduk ama ne yazık ki kazanamadık."



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