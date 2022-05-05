Orkun Kökçü'lü Feyenoord adını finale yazdırdı!

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Jorge Sampaoli'nin ekibi Marsilya ile Arne Slot'un ekibi Feyenoord karşı karşıya geldi.
Velodrome Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, ilk maçı kendi evinde 3-2 kazanan Feyenoord, adını finale yazdırmayı başardı.
Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla beraber adını finale yazdırmaya başaran Feyenoord, Roma'nın rakibi oldu.
Final maçı 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tire şehrinde oynanacak.
Velodrome Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, ilk maçı kendi evinde 3-2 kazanan Feyenoord, adını finale yazdırmayı başardı.
Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla beraber adını finale yazdırmaya başaran Feyenoord, Roma'nın rakibi oldu.
Final maçı 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tire şehrinde oynanacak.
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