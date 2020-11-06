Orkun Kökçü ilk golünü attı, Feyenoord CSKA'yı rahat geçti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord, sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.



De Kuip'de oynanan karşılaşmayı Feyenoord 3-1 kazanarak üç puanı aldı.



Karşılaşmada ilk yarı golsüz geçilirken sessizliği bozan isim 63'te Haps oldu. 71. dakikaya gelindiğinde Toornstra'nın asistinde sahneye çıkan Orkun Kökçü attığı golle farkı ikiye çıkardı. Geertuida 1 dakika sonra skoru 3-0 yaptı. 79. dakikada ise Senesi'nin kendi kalesine attığı golle maçın skoru 3-1 olarak tescil oldu.



Orkun Kökçü, CSKA Moskova ağlarına gönderdiği golle bu sezon ilk golünü atmış oldu.



Bu sonucun ardından Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçından sonra 4 puana yükseldi. CSKA ise 2 puanda kaldı.



