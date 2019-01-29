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Orkun Kökçü için transfer itirafı

Beşiktaş'ın gündemindeki Orkun Kökçü için babası Halis Kökçü açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Orkun Kökçü için transfer itirafı
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29 Ocak 2019 19:36
Beşkitaş'ın ilgilendiği Feyenoord'un genç orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için babası Halis Kökçü, oğlunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Halis Kökçü, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Feyenoord ile yeni sözleşme için görüştüklerini dile getirdi.

Kısa bir açıklama yaparn Halis Kökçü, ''Yeni sözleşme için 1 Şubat'ta Feyenoord ile görüşeceğiz. Ancak diğer taraftan da transfer söylentilerinin önüne geçemiyoruz. Bu da gayet normal. Ancak Orkun'un ilk isteğinin Feyenoord'da kalmak olduğunu söyleyebilirim'' ifadelerini kullandı.



Feyenoord'un 17 yaşındaki oyuncusu Orkun daha önce verdiği röportajında Beşiktaş ile ilgili ''Dürüst olmam gerekirse küçükken Hollanda Ligi'ne hiç bakmazdım. Aile olarak Beşiktaşlıydık ve ben de Beşiktaş'ın tüm maçlarını izlerdim. Babam, 'Feyenoord, sıkı taraftarları olan iyi bir kulüp, tıpkı Beşiktaş gibi' demişti. Gerçekten de durum böyle. Çok sadık taraftarları var'' ifadelerini kullanmıştı.

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