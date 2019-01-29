Orkun Kökçü için transfer itirafı

Beşkitaş'ın ilgilendiği'un genç orta saha oyuncusuiçin babası, oğlunun geleceğiyle ilgili konuştu.Halis Kökçü, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Feyenoord ile yeni sözleşme için görüştüklerini dile getirdi.Kısa bir açıklama yaparn Halis Kökçü,ifadelerini kullandı.Feyenoord'un 17 yaşındaki oyuncusu Orkun daha önce verdiği röportajında Beşiktaş ile ilgili ''Dürüst olmam gerekirse küçükken Hollanda Ligi'ne hiç bakmazdım. Aile olarak Beşiktaşlıydık ve ben de Beşiktaş'ın tüm maçlarını izlerdim. Babam, 'Feyenoord, sıkı taraftarları olan iyi bir kulüp, tıpkı Beşiktaş gibi' demişti. Gerçekten de durum böyle. Çok sadık taraftarları var'' ifadelerini kullanmıştı.