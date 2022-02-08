Orkun Kökcü için övgüler: 'Kusursuz!'

Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Feyenoord'da top koşturan milli futbolcumuz Orkun Kökcü için eski futbolcular Ali Boussaboun ve Ibrahim Afellay övgü dolu ifadeler kullandı.



Orkun'un 60 milyon euro değerine ulaşabileceğini söyleyen Ali Boussaboun, "Orkun Kökcü, gelecekte 50-60 milyon euro değerine ulaşabilir. O kadar çok enerjisi var ki topu kaybettiğinde metrelerce geriye koştuğunu görebilirsiniz. Sonunda ihtiyacı olan zindeliğe kavuştu." dedi.



Milli futbolcunun oyununun neredeyse kusursuz olduğunu dile getiren Afellay ise "Orkun, olabildiğince kusursuz bir oyuncu. Oyunu değiştirebiliyor, aynı zamanda küçük dar alanda yaratıcılığını konuşturabiliyor. Şimdi bunu daha ileriye taşıyıp taşıyamayacağına kendisi karar verecek. Bu çocukta potansiyel var. Tek problemi, bazen dikkatsizce top kayıpları yaparak oyundan düşüyor. Bunu da düzeltirse Feyenoord için çok daha değerli bir hale gelir." ifadelerini kullandı.





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