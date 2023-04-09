Orkun Kökçü için 35 milyon euro!

Benfica'nın, Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü için 35 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan aralarında Manchester United'ın da yer aldığı bir dizi Premier Lig ekibinin milli futbolcumuzu Ajax karşılaşmasında takip ettiği aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü için 35 milyon euro!
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09 Nisan 2023 17:36
Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer radarına girdi.

İngiliz basını daha önce Arsenal'in Orkun'u kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü. Başarılı futbolcu için bu kez Manchester United ve Benfica iddiası geldi.

BENFICA TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Mirror'da yer alan habere göre, Portekiz ekibi Benfica'nın 22 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

MANCHESTER UNITED'DAN YAKIN TAKİP

Öte yandan Premier Lig ekiplerinin de Orkun Kökçü'yü izlediği kaydedildi. Manchester United, Tottenham, Brighton, Leicester City, West Ham United, Brentford gibi ekiplerin Feyenoord'un Ajax ile oynadığı maçı takip ettiği aktarıldı.

DİĞER İSİM GIMENEZ

İngiliz ekiplerinin, Ajax karşılaşmasında Feyenoord'dan Orkun dışında Santiago Gimenez'i de izlediği yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord'da 37 maçta sahaya çıktı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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