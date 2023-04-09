Orkun Kökçü için 35 milyon euro!

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer radarına girdi.



İngiliz basını daha önce Arsenal'in Orkun'u kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü. Başarılı futbolcu için bu kez Manchester United ve Benfica iddiası geldi.



BENFICA TEKLİF HAZIRLIĞINDA



Mirror'da yer alan habere göre, Portekiz ekibi Benfica'nın 22 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.



MANCHESTER UNITED'DAN YAKIN TAKİP



Öte yandan Premier Lig ekiplerinin de Orkun Kökçü'yü izlediği kaydedildi. Manchester United, Tottenham, Brighton, Leicester City, West Ham United, Brentford gibi ekiplerin Feyenoord'un Ajax ile oynadığı maçı takip ettiği aktarıldı.



DİĞER İSİM GIMENEZ



İngiliz ekiplerinin, Ajax karşılaşmasında Feyenoord'dan Orkun dışında Santiago Gimenez'i de izlediği yazıldı.



BU SEZON PERFORMANSI



Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord'da 37 maçta sahaya çıktı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





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