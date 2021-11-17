Orkun Kökçü, gol anını anlattı!

A Milli Takımımızın orta saha oyuncularından Orkun Kökçü, Karadağ maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Orkun Kökçü, gol anını anlattı!
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17 Kasım 2021 00:51
A Milli Takımımızın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, galibiyet golünü attığı ve 2-1 kazandığımız Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un sözlerini anlatan Orkun Kökçü, "Zor bir geceydi. İlk yarı zorluk çektik. Maçın gidişatına iyi tepki verdik. 1-1'i yakaladık. İkinci yarıda hoca bana söyledi. Cebelitarık maçı gibi Hakan Ağabey ile birlikte topu çevirin, gol atmaya çalışın dedi." şeklinde konuştu.

Gol anını anlatan Orkun, "Golü düşündüm. Hakan Ağabey 'Boşsa vur' dedi. Pas gelince vurdum gol oldu." ifadelerini kullandı.

Feyenoord'da şut çalıştığını söyleyen başarılı futbolcu, "Feyenoord'da da şutlara çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Buraya da katkım olduğu için çok mutluyum." dedi.

Son olarak play-offlar için konuşan Kökçü, "Zor bir rakip çıkacak ama buna hazır olmalıyız. Dünya Kupası'nda da zor rakipler olacak zaten bu yüzden bu bir bahane olamaz." diyerek sözlerini noktaladı.


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