Orkun Kökçü: "Gökkuşağı bandını takmayacağım"

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, gökkuşağı renklerindeki kaptanlık bandını dini sebepler nedeniyle takmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü: 'Gökkuşağı bandını takmayacağım'
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16 Ekim 2022 16:54
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü, dini sebepler nedeniyle gökkuşağı renklerindeki kaptanlık bandını takmak istemediğini açıkladı.

"Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyuyorum. Herkes istediğini veya hissettiğini yapmakta özgürdür. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum, ancak dini inacım nedeniyle bu eylemi destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık bandını takarken kendimi rahat hissetmeyeceğim.

Bazı insanların bu kararımdan ötürü hayal kırıklığına uğradığını hayal edebiliyorum. Bu kesinlikle benim niyetim değil. Bu sözlerle duyguları hemen ortadan kaldıramayabileceğimi biliyorum. Ancak, umarım herkes benim dini tercihime saygı duyar."

21 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da hem 10 numarayı hem de kaptanlık bandını taşıyor. Orkun, bu sezon Feyenoord forması ile çıktığı 12 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.

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