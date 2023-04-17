Orkun Kökçü'den Feyenoord'da iftar yemeği

Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, takım arkadaşları Oussama Idrissi ve Muhammed Taabouni ile birlikte Rotterdam'da yaşayanlar için iftar yemeği düzenledi.3 isim tarafından düzenlenen ve De Kuip'te gerçekleşen iftar organizasyonuna 100'den fazla insan katıldı.Orkun Kökçü, yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.