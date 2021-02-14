Orkun Kökçü attı, Feyenoord kazandı

Feyenoord, Orkun Kökçü'nün gol attığı maçta Willem II karşısında 5-0 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; feyenoord.nl
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Orkun Kökçü attı, Feyenoord kazandı
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14 Şubat 2021 21:26
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 22. haftasında Feyenoord, sahasında Willem II'yi 5-0 yendi.

Feyenoord, Willem II karşısında 45+2. dakikada Jens Toornstra, 49. dakikada Bryan Linssen, 52. dakikada Luis Sinisterra, 63. dakikada penaltıdan Steven Berghuis ve 83. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün attığı gollerle 5-0 galip geldi.

Aralık 2020'de yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, yedekler arasında yer aldığı mücadeleye 67. dakikada dahil oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde de rakip fileleri bir kez havalandıran Orkun, bu sezonki gol sayısını ikiye çıkardı.

Bu sonuçla 41 puana ulaşan Feyenoord, Eredivisie'de lider Ajax'ın 12 puan gerisinde 5. sırada yer aldı. Willem II ise 13 puanla 16. sırada kaldı.



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