Orkun Kökçü: "Ağlamamak için kendimi zor tuttum"

Hollanda ekibi Feyenoord'un kaptanlığını yapan milli futbolcu Orkun Kökçü, NEC Nijmegen ile oynanan Hollanda Kupası maçının sonunda Türk Bayrağıyla statta dolaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Orkun Kökçü: 'Ağlamamak için kendimi zor tuttum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2023 13:03
Hollanda medyasına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Orkun Kökçü, Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

NEC Nijmegen ile oynanan kupa maçı sonrası konuşan Orkun Kökçü, "Saygı duruşunda ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Maç sonunda ise Türk Bayrağını omuzlarıma alarak statta tur atmamın tek nedeni Türkiye'de yaşanan deprem. Tüm duygularımı son günlerde yitirdim. Benim için çok şey ifade ediyor. Biz Türk'ler birbirimize çok yakınız. Oradaki insanları tanımıyorum ama hepsi ailemden biri gibi." dedi.

"Orada yaşananları gördüğünüzde ve bir şey yapamadığınızda kendinizi çok güçsüz hissediyorsunuz." diyen Kökçü, "Sosyal medya üzerinden yardımcı olmaya çalıştım. Oradaki insanlara mümkün olduğu kadar destek olmalıyız. Türk Bayrağıyla burada vermek istediğim mesaj, hep birlikte el ele verelim ve oradaki acıların dinmesine yardımcı olalım. Bedenen oradan uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.


SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ