Orkun Kökçü: 'Ağlamamak için kendimi zor tuttum'

Hollanda medyasına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Orkun Kökçü, Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.NEC Nijmegen ile oynanan kupa maçı sonrası konuşan Orkun Kökçü,dedi."Orada yaşananları gördüğünüzde ve bir şey yapamadığınızda kendinizi çok güçsüz hissediyorsunuz." diyen Kökçü,ifadelerini kullandı.