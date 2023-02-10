Orkun Kökçü: 'Ağlamamak için kendimi zor tuttum'

Hollanda medyasına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Orkun Kökçü, Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.
NEC Nijmegen ile oynanan kupa maçı sonrası konuşan Orkun Kökçü, "Saygı duruşunda ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Maç sonunda ise Türk Bayrağını omuzlarıma alarak statta tur atmamın tek nedeni Türkiye'de yaşanan deprem. Tüm duygularımı son günlerde yitirdim. Benim için çok şey ifade ediyor. Biz Türk'ler birbirimize çok yakınız. Oradaki insanları tanımıyorum ama hepsi ailemden biri gibi." dedi.
"Orada yaşananları gördüğünüzde ve bir şey yapamadığınızda kendinizi çok güçsüz hissediyorsunuz." diyen Kökçü, "Sosyal medya üzerinden yardımcı olmaya çalıştım. Oradaki insanlara mümkün olduğu kadar destek olmalıyız. Türk Bayrağıyla burada vermek istediğim mesaj, hep birlikte el ele verelim ve oradaki acıların dinmesine yardımcı olalım. Bedenen oradan uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.
NEC Nijmegen ile oynanan kupa maçı sonrası konuşan Orkun Kökçü, "Saygı duruşunda ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Maç sonunda ise Türk Bayrağını omuzlarıma alarak statta tur atmamın tek nedeni Türkiye'de yaşanan deprem. Tüm duygularımı son günlerde yitirdim. Benim için çok şey ifade ediyor. Biz Türk'ler birbirimize çok yakınız. Oradaki insanları tanımıyorum ama hepsi ailemden biri gibi." dedi.
"Orada yaşananları gördüğünüzde ve bir şey yapamadığınızda kendinizi çok güçsüz hissediyorsunuz." diyen Kökçü, "Sosyal medya üzerinden yardımcı olmaya çalıştım. Oradaki insanlara mümkün olduğu kadar destek olmalıyız. Türk Bayrağıyla burada vermek istediğim mesaj, hep birlikte el ele verelim ve oradaki acıların dinmesine yardımcı olalım. Bedenen oradan uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.
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