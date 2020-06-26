Orkun Kökçü, 5 yıl daha Feyenoord'da!

Genç futbolcu Orkun Kökçü, kulübü Feyenoord ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; feyenoord.nl
Orkun Kökçü, 5 yıl daha Feyenoord'da!
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26 Haziran 2020 21:44
Hollanda ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

"G.SARAY İSTESE DE BEŞİKTAŞ'A GİDERDİM"

Genç futbolcu, 13 Eylül 2019'da verdiği röportajda "Eğer bir gün Galatasaray transfer etmek için beni ararsa, her şeyden önce Beşiktaş'ı isterim. Beşiktaş beni istemezse ancak o zaman başka bir takıma giderim" ifadelerini kullanmıştı.



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